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Страшная авария в Польше: погибла российская журналистка

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В Польше, на трассе Вышкув – Острув-Мазовецка (возле польского поселка Дыбки), произошло страшное ДТП при участии фуры и двух автомобилей – в одном из них находилась журналистка «Сегодня» Полина Дорожкина. По информации польских СМИ, трагедия произошла вчера, 25 февраля, около 9 часов утра.

Как сообщает RMF FM, у фуры, которая ехала в направлении Варшавы, лопнула шина, в результате чего она выехала на встречную полосу и врезалась в автомобили. Журналистка ехала в Peugeot с белорусскими номерами, где всего находились четыре человека. Трое из них (Полина, еще один пассажир и водитель) погибли на месте, четвертый пассажир получил травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Во втором автомобиле – Opel – ехали три гражданки Польши. Все они получили травмы и были госпитализированы. Одна женщина была транспортирована в больницу Варшавы на вертолете.

Водитель фуры не получил серьезных травм. Экспертиза подтвердила, что он был трезв. Сейчас водитель дает показания следователям. В полиции говорят, что взять показания у других участников происшествия будет возможно только через несколько дней

Также известно, что из-за аварии на трассе образовалась пробка и дорожная полиция была вынуждена организовать объезд.

 

Дата: 2017/02/26 17:00

Раздел: Мир

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