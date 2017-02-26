Страшная авария в Польше: погибла российская журналистка

В Польше, на трассе Вышкув – Острув-Мазовецка (возле польского поселка Дыбки), произошло страшное ДТП при участии фуры и двух автомобилей – в одном из них находилась журналистка «Сегодня» Полина Дорожкина. По информации польских СМИ, трагедия произошла вчера, 25 февраля, около 9 часов утра.

Как сообщает RMF FM, у фуры, которая ехала в направлении Варшавы, лопнула шина, в результате чего она выехала на встречную полосу и врезалась в автомобили. Журналистка ехала в Peugeot с белорусскими номерами, где всего находились четыре человека. Трое из них (Полина, еще один пассажир и водитель) погибли на месте, четвертый пассажир получил травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Во втором автомобиле – Opel – ехали три гражданки Польши. Все они получили травмы и были госпитализированы. Одна женщина была транспортирована в больницу Варшавы на вертолете.

Водитель фуры не получил серьезных травм. Экспертиза подтвердила, что он был трезв. Сейчас водитель дает показания следователям. В полиции говорят, что взять показания у других участников происшествия будет возможно только через несколько дней