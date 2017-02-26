По результатам опроса, организованного NBC News и Wall Street Journal, 53% американцев считают, что парламент США должен расследовать связи Трампа с Кремлем. Причем голосовавших за эту меру было 80% демократов и 25% республиканцев.

Не видит необходимости в таком расследовании 25% опрошенных, а 21% с не смогли определиться с ответом.

За необходимость расследовать факт вмешательства Москвы в избирательный процесс в США высказались 54% участников опроса, а 29% — против этого.

Как сообщают СМИ, администрация Трампа, комментируя подобные обвинения, настаивает на том, чтобы внимание сфокусировали не на связях Трампа с русскими, а на источниках недавних утечек секретной информации в прессу.

Накануне газета Washington Post сообщила, что окружение Трампа пыталось надавить на сотрудников разведуправления и конгрессменов, чтобы те призвали СМИ не публиковать материалы касательно связей президента с Кремлём.

4 февраля CNN и The New York Times сообщали о финансовых интересах в России некоторых лиц из окружения Трампа. Кроме того, было установлено, что члены команды Трампа контактировали с русской разведкой до его победы на выборах.

Трамп регулярно опровергает обвинения в свой адрес. Он сильно раздражен утечкой информации в прессу о его связях с Россией. Трамп фактически объявил личную войну американским СМИ и даже запретил ряду ведущих изданий посещать брифинги в Белом доме, чем вызвал новую волну критики журналистов и масс-медиа в свой адрес.

Трамп обвиняет СМИ в нечестности и утверждает, что «общественность видит эту нечестность». Между тем, как выяснилось в ходе опросов, общественность как раз наоборот — верит публикациям в прессе и требует от конгресса США провести расследование связей Трампа с русскими.