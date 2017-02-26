Председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова облили зеленкой на марше памяти Бориса Немцова, о чем сообщил в воскресенье, 26 февраля, сайт телеканала «Дождь». О том, задержала ли полиция злоумышленников, СМИ пока не сообщают.

Напомним, что в этот день в Москве стартовал марш памяти лидера российской оппозиции Бориса Немцова, сопредседателя партии ПАРНАс, убитого два года назад. Шествие стартует от Страстного бульвара и пройдет до проспекта Сахарова, после чего участники намереваются возложить цветы на месте убийства — на Большом Москворецком мосту у Кремля.

Организаторы согласовали участие до 30 тысяч человек. Радиостанция «Эхо Москвы» сообщает, что у места сбора в несколько рядов стоит коммунальная техника, присутствует полиция. Столичный департамент транспорта перекрыл ради шествия ряд улиц. По мере движения колонны ограничения будут сняты.

Прямую видеотрансляцию с московского марша ведет «Радио Свобода».