Пять человек получили травмы в результате наезда автомобиля, совершенного в воскресенье, 26 февраля, около 08:30 в Беллингэме, одном из юго-восточных кварталов британской столицы.

Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на полицию.

Водитель автомобиля, ехавшего по Бромли-Роуд, как полагают полицейские, потерял контроль и наехал на группу прохожих, после чего врезался в стену. Он был арестован по подозрению в опасном вождении.

Шоссе перекрыто для движения, данный инцидент расследует Скотланд-Ярд.

Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии пресса сообщит позже.

Информация уточняется.