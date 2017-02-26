Сторонники лидера парламентской оппозиции Киргизии Омурбека Текебаева митингуют у здания Госкомитета национальной безопасности в Бишкеке. Собравшиеся требуют освобождения политика.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

По информации местного ГУВД, в акции участвуют 70-80 человек. Протестующие скандируют лозунг «Свободу Текебаеву» и держат в руках красные флаги социалистической партии.

На митинг пришла экс-президент Киргизии Роза Отунбаева. Она отметила, что Текебаев сыграл большую роль в становлении независимости страны и развитии демократии. Экс-президент выразила надежду, что власти отпустят оппозиционера под домашний арест.

В воскресенье Генеральная прокуратура Киргизии задержала Текебаева в аэропорту Бишкека. Депутата обвинили в мошенничестве и коррупции на основании заявления российского бизнесмена Леонида Маевского.

Фракция партии “Ата Мекен”, лидером которой является Текебаев, инициирует внеочередное заседание парламента. Для этого необходимы подписи 40 законодателей.

По словам депутата Каныбека Иманалиева, акция протеста будет бессрочной. Митингующим раздают горячий чай, кормят самсой и бутербродами.