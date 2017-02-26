Вице-президент Ирана Хуссейн Али Амири подтвердил, что глава государства Хасан Роухани принял решение баллотироваться на второй срок на президентских выборах в мае.

Об этом сообщает агентство IRNA.

“За последние несколько недель господин Роухани пришел к заключению, что примет участие в президентских выборах”, — цитирует вице-президента иранское агентство IRNA.

Регистрация кандидатов будет проходить с 10 по 14 апреля 2017 года, избирательная кампания официально начнется 27 апреля и продлится до 16 мая.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая 2017 года.