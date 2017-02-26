В рамках международной просветительской кампании «Справедливость к Ходжалы!» издана книга под названием «Концлагерь».

Как сообщает АПА, опубликованная издательским домом TEAS Press книга, автором которой является журналист Вюсаля Мамедова, составлена на основе одноименного проекта, распространенного в Lent.az.

Собранные в издании девять рассказов повествуют о пытках и насилии, с которыми столкнулись взятые в плен со стороны армян во время Карабахской войны люди, об ужасах, которые они пережили.

В книге также повествуется о том, как в 1993 году вступивший в ряды Национальной армии Азербайджана и сражавшийся в Нагорном Карабахе гражданин Турции Атилла Юмак находился в плену, а также рассказывается о героизме, проявленном гражданами других иностранных государств.

Отметим, цель издания данной книги – еще один шаг на пути изучения реалий Карабахской войны, донесения этих реалий до нового поколения и мирового сообщества, еще раз показать, какой удар нанесла война по судьбам невинных людей и какой след оставила в их жизни, передать страдания людей, ставших свидетелями армянского вандализма, их собственными глазами.