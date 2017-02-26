Мэр Парижа Анн Идальго иронично отреагировала на негативные замечания президента Трампа о французской столице, прибегнув для этого к диснеевской символике.

Она разместила в «Твиттере» свое фото в обнимку с Микки и Минни Маус, что должно символизировать, по ее словам, динамизм и дух открытости, присущие городу.

Ранее, выступая на консервативной конференции в США, президент Трамп рассказал о своем приятеле, который, по его словам, раньше часто посещал французскую столицу, но перестал туда ездить.

Трамп также подверг критике меры, принимаемые европейскими странами в борьбе с терроризмом, заявив, что американцы не могут позволить повторения у себя в стране нападений, подобных тем, которые происходили в Европе.

С начала 2015 года в результате целого ряда террористических актов во Франции погибли более 230 человек, в том числе в ходе нападения в Париже в январе и ноябре прошлого года и в Ницце в июле прошлого года.

Во Франции уже в течение более года действует чрезвычайное положение.

Выступая на консервативной конференции политических действий в пятницу, Дональд Трамп рассказал о своем друге по имени Джим, который любил посещать французскую столицу, но в последние годы перестал приезжать туда, потому что «Париж перестал быть Парижем».

«Давайте посмотрим, что происходит с миром, и мы должны быть умнее… Мы не должны позволить такое у нас в стране», — сказал, в частности, Трамп.