MOSCOW, RUSSIA - MARCH 03: A man holds two flowers and a book by Nemtsov "Confession of a Rebel" as people wait in line before a farewell ceremony for Russian opposition leader Boris Nemtsov on March 3, 2015 in Moscow, Russia. Nemtsov was murdered on Bolshoi Moskvoretsky bridge near St. Basil cathedral just few steps from the Kremlin on February 27. Nemtsov, a fierce critic of President Vladimir Putin, was shot dead ahead of a major opposition rally this weekend. (Photo by Alexander Aksakov/Getty Images)

В Москве стартовал марш памяти лидера российской оппозиции Бориса Немцова, сопредседателя партии ПАРНАс, убитого два года назад. Шествие стартует от Страстного бульвара и пройдет до проспекта Сахарова, после чего участники намереваются возложить цветы на месте убийства — на Большом Москворецком мосту у Кремля.

Организаторы согласовали участие до 30 тысяч человек. Радиостанция «Эхо Москвы» сообщает, что у места сбора в несколько рядов стоит коммунальная техника, присутствует полиция. Столичный департамент транспорта перекрыл ради шествия ряд улиц. По мере движения колонны ограничения будут сняты.

Прямую видеотрансляцию с московского марша ведет «Радио Свобода».

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

По данным следствия, в конце сентября 2014 года фигуранты дела, а также Беслан Шаванов, позже погибший при задержании, за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились убить Немцова по предложению Мухудинова и «иных неустановленных лиц».

Следствие называло заказчиком убийства Немцова Руслана Геремеева, однако обвинений ему не предъявлялось.

Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве Немцова в начале октября 2016 года. На скамье подсудимых пять человек: Заур Дадаев, которого считают непосредственным исполнителем преступления, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой по найму») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»).