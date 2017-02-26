В Москве стартовал марш памяти лидера российской оппозиции Бориса Немцова, сопредседателя партии ПАРНАс, убитого два года назад. Шествие стартует от Страстного бульвара и пройдет до проспекта Сахарова, после чего участники намереваются возложить цветы на месте убийства — на Большом Москворецком мосту у Кремля.

Организаторы согласовали участие до 30 тысяч человек. Радиостанция «Эхо Москвы» сообщает, что у места сбора в несколько рядов стоит коммунальная техника, присутствует полиция. Столичный департамент транспорта перекрыл ради шествия ряд улиц. По мере движения колонны ограничения будут сняты.

Прямую видеотрансляцию с московского марша ведет «Радио Свобода».

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

По данным следствия, в конце сентября 2014 года фигуранты дела, а также Беслан Шаванов, позже погибший при задержании, за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились убить Немцова по предложению Мухудинова и «иных неустановленных лиц».

Следствие называло заказчиком убийства Немцова Руслана Геремеева, однако обвинений ему не предъявлялось.

Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве Немцова в начале октября 2016 года. На скамье подсудимых пять человек: Заур Дадаев, которого считают непосредственным исполнителем преступления, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой по найму») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»).