Как сообщили АПА в пресс-службе «Платформы для Мира между Арменией и Азербайджаном», в заявлении выражается глубокая озабоченность и сочувствие в связи с обострением боевых столкновений и человеческими потерями на линии фронта 24-25 февраля 2017 года.

«Мы отмечаем, что сопереживаем страданиям простого народа, неспособности беженцев и вынужденных переселенцев вернуться на места прежнего проживания и в родные дома, боевым потерям с обеих сторон и боли, с которой живут семьи, потерявшие близких, в ходе конфликта длящегося более 25 лет, Все это свидетельствует о необходимости немедленного урегулирования конфликта.

Мы заявляем, что «Платформа для Мира между Арменией и Азербайджаном» уверена в возможности исключительно мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха и диалога между двумя народами. В связи с этим мы призываем стороны к немедленному прекращению боевых действий, положить конец потерям и скорейшему урегулированию конфликта в рамках международного права.

Мы так же призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ, выступающей посредником в переговорном процессе, к продолжению переговорного процесса и принятию решительных мер в направлении скорейшего урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.