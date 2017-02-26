Жертвами очередного авиаудара ВВС режима Башара Асада в подконтрольных оппозиции провинциях Идлиб и в районе Восточная Гута близ Дамаска стали 22 мирных жителя, десятки ранены.

Представитель гражданской обороны Идлиба Тевфик Каттан сообщил, что более 30 ударов нанесено по району Эриха: погибли 10 сирийца, более 50 ранены, – пишет Анадолу.

Авиация Асада также нанесла удары по одному из кварталов Идлиба. Погибли четыре человека, ранены 11.

Как сообщил член Местного координационного комитета города Дума Юсуф Аль-Бустани, жертвами бомбежки стали восемь человек.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Как передавалось ранее, четверо российских военных погибли в результате взрыва в Сирии.