Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, порывистый северо-западный ветер днем сменится на умеренный восточный.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 7-9° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 7-9° тепла.
Атмосферное давление понизится с 772 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.
Завтра в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, местами будет туман, ночью и утром в отдельных горных и предгорных районах возможны дожди и снег. Западный ветер ночью и утром местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.