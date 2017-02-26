Макмастер на заседании Совета нацбезопасности США отметил, что Россия — «враг, а не друг».

Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер на заседании Совета нацбезопасности США назвал Российскую Федерацию «врагом», передает CNN со ссылкой на источник.

По данным источника, на заседании Совета нацбезопасности США Макмастер дал понять, что «Россия — враг, а не друг».

Данная позиция контрастирует с высказыванием старшего советника Трампа Стива Беннона, который называл ЕС «неполноценной структурой», а также высказался за укрепление связей с отдельными странами в Европе.

Также сообщается, что Макмастер выступил в защиту мирового порядка, установленного после Второй мировой войны, и заявил о важности сохранения мира и безопасности. Напомним, ранее сообщалось, что США могут покинуть Совет по правам человека ООН.