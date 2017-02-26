Оппозиционный активист Ильдар Дадин в воскресенье покинул исправительную колонию Рубцовска в Алтайском крае.

Решение президиума Верховного суда России об отмене приговора активисту, осужденному на 2,5 года лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий, было вынесено в минувшую среду и вступило в силу немедленно.

Однако все это время Дадин по-прежнему находился в колонии — как объясняла тюремная администрация, из-за отсутствия официальной бумаги из Верховного суда.

На выходе из тюрьмы Ильдара встречала жена Анастасия и журналисты.

«Главное, почему я выжил в тех условиях, в которых я был — это честные люди, — заявил Дадин. — Жена моя в сердцах иногда говорила, что в России нет гражданского общества. Но если бы в России не было гражданского общества, то не было бы и меня».

«Я подготовился к посадке. Понимал, что, раз уж за перепосты сажают, то и меня могут — и подготовился к посадке», — признался он, однако добавил, что с момента заключения лишь «убедился в том, что поступил правильно — и что именно так и надо поступать».

По словам Ильдара, он не готов сразу же окунаться обратно в оппозиционную деятельность и «завтра же вставать в пикеты», но обязательно ее продолжит после небольшого перерыва — максимум через полгода.

Он также заверил собравшихся, что ни в коем случае не намерен уезжать из России.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию до 27 февраля дать ответ по жалобе защиты Ильдара Данина на незаконное удержание его под стражей, сообщила адвокат активиста Ксения Костромина.

С ее слов, ранее адвокаты отправили для срочного рассмотрения телеграммы в генпрокуратуру, ФСИН России, а также в ЕСПЧ, с просьбой разобраться, почему Дадина до сих пор не выпустили из колонии.

Дадин был первым россиянином, осужденным по новой статье УК 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к трём годам лишения свободы. Затем в апелляционной инстанции наказание было смягчено на полгода.

Активист не признавал вину. Его адвокаты оспорили законность статьи в Конституционном суде. КС ранее постановил, что приговор, вынесенный Дадину, подлежит пересмотру, хотя сама статья и не противоречит основному закону страны.

Дело Ильдара Дадина обросло новыми скандальными подробностями после заявлений осужденного о пытках, которым, с его слов, он подвергся по прибытии в колонию №7 в Карелии. Федеральная служба исполнения наказаний отрицала эти обвинения. Несмотря на это, осужденного перевели в другое исправительное учреждение.

22 февраля также стало известно, что прокуратура Карелии отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках в исправительной колонии Сегежа, на которые жаловался Ильдар Дадин. Материалы направлены на новую проверку. Как пояснил первый зампрокурора республики Эдуард Гусаков, это решение принято в связи с появлением в СМИ и интернете «новых фамилий и данных».

Правозащитники называют Дадина политзаключенным. Защита Дадина пока не решила, будет ли требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование.