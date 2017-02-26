В воскресенье, 26 февраля, в городе Веннерсборг на западе Швеции в крупнейшем в этой европейской стране приюте для беженцев вспыхнул пожар. По предварительным данным серьезно пострадали около 20 человек, сообщает РИА Новости.

Известно, что пожар начался на третьем этаже. В настоящее время он локализован.

Большинство пострадавших получили отравления продуктами горения, несколько человек госпитализированы с травмами, полученными после того, как эти люди выпрыгивали из окон, спасаясь от пожара.

Полиция пока не может назвать причины пожара. Не исключается поджог.

Как сообщает местная газета Göteborgs posten, приют считается крупнейшим в Швеции и по данным местных властей в 2016 году там проживали 1200 беженцев.