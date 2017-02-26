«Каждый раз, когда международное сообщество требует принять меры по скорейшему урегулированию конфликта, или когда наступает время выполнения достигнутых в ходе переговоров соответствующих договоренностей, Армения обостряет ситуацию на линии соприкосновения войск, совершает нападения на позиции Азербайджана. Эти методы характерны политике Армении».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Замминистра сказал, что таким образом Армения хочет отвлечь внимание мирового сообщества: «Эти шаги Армении не пройдут, потому что Азербайджан не тот, каким был в 90-е годы. Азербайджан имеет репутацию на международном уровне, а также является ведущим государством в регионе и по своему потенциалу – как, экономическому, так и военному – намного опережает Армению. Армения никогда не сможет аннексировать территории Азербайджана и присоединить их к себе. Это иллюзия, несбыточная мечта. Чем раньше они оставят эти иллюзии, тем скорее восстановится стабильность в этом регионе».

«Мы хотели, чтобы привлеченные к урегулированию конфликта страны, сопредседатели и другие члены Минской группы, ведущие государства мира должны сделать выводы из этой оккупационной политики Армении и заставить ее пойти на перемирие».

Х. Халафов так же сказал, что военный потенциал Азербайджана позволяет ответить на любое наступление противника: «Если Армению не заставят пойти на перемирие, если она не откажется от своей захватнической политики и не вернет наши земли, тогда мы должны будем прибегнуть к другим методам, чтобы освободить свои территории. Мы очень близки к этому. Я верю, что в ближайшее время переговорному процессу будет дан толчок, дополнительный политический импульс. Если в результате этого Армения не пойдет на перемирие, тогда вся ответственность за начало нового конфликта в регионе ляжет на режим Армении».