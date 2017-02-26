Балканы могут оказаться в опасности попасть под российское влияние, если администрация президента США Дональда Трампа будет игнорировать регион. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью The Telegraph.

«Для США этот район очень важен стратегически и Соединенные Штаты очень важны для нас. Россия заинтересована в распространении своего влияния и много делает для этого в регионе», – сказал Рама.

Рама подчеркнул, что без американской поддержки «Балканы не будут местом, где царит мир и сотрудничество».

Напомним, специальный прокурор Черногории Миливое Катнич в ходе выступления в эфире черногорского «Первого телеканала» (TV Prva) заявил, что некоторые «российские государственные органы» оказались замешаны в попытку переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров.