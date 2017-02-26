По меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов пострадали при беспорядках во время акции протеста против предвыборного митинга лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен во французском Нанте.

Как передает ТАСС, об этом сообщило местное отделение полиции на своей станице в сети микроблогов Twitter.

«Итог манифестации против «Нацфронта» в Нанте: 13 полицейских и жандармов получили травмы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех задержанных участниках беспорядков.

Основная часть субботних манифестаций, в которых участвовали более 3 тыс. человек, прошла мирно. Однако ближе к концу демонстрации некоторые ее участники стали забрасывать стражей порядка сначала камнями, а затем бутылкамис зажигательной жидкостью.