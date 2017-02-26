«Несмотря на то, что с Ходжлинской трагедии прошло 25 лет, справедливость к Ходжалывсе еще требуется. Если Аллах пожелает, то в скором времени справедливость восторжествует, Азербайджан вернет свои оккупированные земли, и совершившие геноцид в Ходжалыответят за содеянное».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что Ходжалинская трагедия является черным пятном в истории человечества. Э.Озорал сказал, что для того, чтобы продемонстрировать солидарность с азербайджанцами, вместе с сотрудниками посольства они посетили памятник «Ходжалы»: «Выражаю соболезнования Азербайджану, да упокоит Аллах души шехидов. Шехидам место в раю, несомненно», — подчеркнул посол.