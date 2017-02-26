Президент Франции Франсуа Олланд дал понять, что пригласит президента США Дональда Трампа в парижский «Диснейленд».

Об этом заявило агентство France-Presse.

Глава Франции таким образом хочет показать, что Францию любят все, даже американцы.

«Возможно, я даже направлю одному из них специальный пригласительный билет, чтобы он по крайней мере посетил «Евродиснейленд» и заодно понял, что из себя представляет Франция», – процитировало Олланда «Федеральное агентство новостей».

Ранее Трамп заявил, что его друзья не ездят в Париж, опасаясь терактов.

На это заявление уже отреагировала мэр Парижа, сфотографировавшись с Микки-Маусом на Эйфелевой башне.