Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали лидера оппозиционной парламентской фракции партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева.

Политика подозревают в коррупции и мошенничестве, дело по соответствующим статьям против него было возбуждено 25 февраля, – передает РБК.

По словам депутата местного парламента Натальи Никитенко, Текебаев был задержан утром 26 февраля в аэропорту сразу после возвращения с сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Помимо него, как рассказала собеседница издания, в здание ГКНБ был доставлен другой член фракции «Ата Мекен», Каныбек Иманалиев. Knews политик, в свою очередь, сообщил, что в спецслужбах «никто ничего не сказал». «Никаких объяснений не последовало», — заявил он, отметив, что вместе с ним задержали «порядка 15» членов партии «Ата Мекен». «Через некоторое время нас отпустили», — заключил он.

Как передавалось ранее, в Киргизии правозащитника осудили на пожизненное заключение.