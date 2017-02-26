Из-за аномальной жары в Аргентине объявлен «красный» уровень опасности.

Национальная метеорологическая служба Аргентины предрекает жителям Буэнос-Айреса неделю смертельно опасной жары.

После того, как метеорологи зафиксировали скачок температуры воздуха выше 33°C, из-за аномальных климатических условий в городе был объявлен предельный «красный» уровень опасности.

Отмечается, что в течение ближайшей недели столбик термометра может достичь отметки в 40°C.

В связи с этим подчеркивается, что риску из-за такой жары подвержены абсолютно все жители аргентинской столицы.