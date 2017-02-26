В Киеве в кинотеатре «Украина» презентовали документальный фильм о Ходжалинской трагедии «Пилот, который видел ад». Фильм сняли по инициативе и поддержке Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) и Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).

Как сообщает украинское бюро Report, фильм снят на основе эксклюзивного интервью с украинским пилотом Леонидом Кравцом, первым свидетелем геноцида азербайджанцев в городе Ходжалы. Леонид был в числе тех, кто эвакуировал жителей Ходжалы перед наступлением армян, а также благодаря его работе журналисты смогли заснять факты Ходжалинской трагедии.

Со вступительным словом выступил первый заместитель ОДАУ Мурад Джафаров: «Мы долго работали над этим фильмом, чтобы документально показать всему миру о тех трагических событиях. Те, кто погиб в Ходжалы, живут в нашей памяти. И мы регулярно проводим мероприятия, издаем книги во имя справедливости к Ходжалы», — отметил Джафаров.

«Для ОДАУ было очень важно найти первого очевидца тех страшных событий, чтобы с первых уст мыр узнал о том, что пережил азербайджанский народ. Очень важно, чтобы мир не только узнал о тех событиях, но и переосмыслил их, дабы подобного зверства по отношению к мирному населению больше никогда не повторилось. Хочу выразить благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой, за ее вклад в реализацию множества проектов, в том числе в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы», — сказал глава ОДАУ Хикмет Джавадов.

На мероприятии присутствовали бывший посол Азербайджана в Украине Талят Алиев, почетный член ПАСЕ, председатель старейшин Украины Анатолий Раханский, депутат Киевсовета Алексей Новиков, предсетатель МОО «Пульс демократии» Дмитрий Кулибаба, первый заместитель председателя Конгресса киевских азербайджанцев Сеид Гадмалиев, президент Международного благотворительного фонда украино-азербайджанской дружбы Ильгар Аббасов, председатель Всеукраинского конгресса народов Кавказа Паша Мамедов, академик Ариф Гулиев, шейх Шакир Яхяев, профессор Фархад Туранлы, журналист Али Иса Дамиров, учредитель журнала «Ассамблея» Татьяна Загуменная, заслуженный журналист Украины Владимир Скачко и другие.

Присутствующим также презентовали книгу «Дети, которые не выросли» известного азербайджанского журналиста Эльшада Ейвазлы. В книге представлены рассказы людей, которые потеряли и мать, и отца в Ходжалинской трагедии. Издание переведено на украинский язык под руководством Мурада Омарова, председателя Харьковского областного товарищества азербайджано-украинской дружбы «Достлуг».

Также, вход на презентацию фильма был свободным, и документальную работу смогли увидеть все желающие киевляне.