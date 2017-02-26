На Кубе произошла крупная железнодорожная авария. В результате столкновения пассажирского и грузового поездов пострадали около полусотни человек. Сообщается о шестерых погибших.

Авария произошла на окраинах кубинского города Санкти-Спиритус. Причиной трагедии считают то, что машинист товарняка не уступил дорогу пассажирскому составу.

В грузовом поезде везли сахарный тростник. Навстречу ему двигался пассажирский поезд. Виновником аварии назвали машиниста грузового состава, не уступившего дорогу встречному поезду.

Жертвами столкновения стали пятеро мужчин и одна женщина. Еще около полусотни человек были ранены.

На прошлой неделе в центре Кубы перевернулся пассажирский автобус, в результате чего травмы получили 48 человек.