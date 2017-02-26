Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник жертвам Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АПА, проводимое в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида шествие от Приморского вокзала до памятника «Ходжалы» завершилось.

Участвующий в шествии президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник, возложил к нему венок, почтил память жертв трагедии.

Цветы к памятнику также возложили первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, глава Администрации президента Рамиз Мехтиев.

В мероприятии приняли участие представители правительства и государства, депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов и компаний, лидеры религиозных конфессий, а также оставшиеся в живых ходжалинцы.

Участники церемонии поминовения возложили цветы к памятнику.