Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые (15 снарядов) и 82 миллиметровые (18 снарядов) минометы и дивизионную пушку Д-44 (1 снаряд), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 117 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Вазашен Иджеванского района, Воскепар, Шаваршаван, Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах и в селах Бала Джафарли, Ашагы Эскипара, Ферехли, Кемерли Газахского района, в селе Агдам и на безымянных высотах Товузского района, а также в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.