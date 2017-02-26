Президент США Дональд Трамп заявил, что пропустит ежегодный торжественный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA).

«Я не буду присутствовать на ужине WHCA в этом году». Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом написал Трамп в своем Twitter, при этом пожелав его участникам хорошего вечера.

Ежегодный ужин WHCA на котором обычно собираются журналисты, знаменитости и политики, включая президента США, планируется провести 29 апреля в Вашингтоне.

Ассоциация корреспондентов Белого дома — независимое объединение журналистов, основанное в 1914 году. Ранее ассоциация выступила с критикой решения пресс-службы администрации США не пускать на закрытый брифинг представителей ряда СМИ.