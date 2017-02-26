В Берлине накануне матча «Герты» и «Айнтрахта» произошла массовая драка фанатов обеих команд.

Как передает РЕН ТВ, всего в ней участвовали около 200 человек.

Почти 40 человек были арестованы правоохранителями. В ходе потасовки болельщики использовали стеклянные бутылки и другие предметы.

Несколько человек получили ранения, и им потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» был оштрафован за неприличный жест в адрес болельщиков «Герты».

Встреча завершилась победой «Герты» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Ведрад Ибишевич и Владимир Дарида.

