Азербайджанская продукция будет представлена на выставке «Gulfood 2017» в Дубае на стенде “Made in Azerbaijan”.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении министерства экономики.

На выставке, которая пройдет с 26 февраля по второе марта, при поддержке министерства экономики и при организации азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) будет представлена азербайджанская продукция.

Отметим, что министерство экономики провело конкурс для компаний, желающих принять участие на выставке, и 24 компании получили такой шанс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пятого октября 2016 года подписал указ об утверждении «Порядка определения и регулирования механизма оплаты части расходов, оплачиваемой за счет госбюджета, на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, исследование зарубежных рынков и маркетинговую деятельность, продвижение бренда «Made in Azerbaijan» на зарубежные рынки, получение местными компаниями сертификатов и патентов в зарубежных странах в связи с экспортом, на исследовательские программы и проекты по развитию экспорта».

Расходы на организацию стенда оплачиваются государством.