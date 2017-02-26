Турецкий пилот повторил ставший мемом жест повара Нусрета Гёкче, когда он солит мясо, сообщает Hurriyet.

По данным издания, жест был совершен, прежде чем нанести авиаудары по боевикам террористической группировки «Исламское государство» в рамках операции «Щит Евфрата» в Эль-Бабе на севере Сирии.

Отмечается, что видеозапись, как пилот повторяет жест, стала популярной у пользователей соцсетей.

Гёкче стал популярен в интернете за то, что он солит мясо особым образом — через локоть. Его жест стал мемом и в настоящее время используется в разных вариациях, в том числе не про приготовление блюд.