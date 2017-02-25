У стен посольства России в Анкаре прошла акция протеста, приуроченная к третьей годовщине присоединения Крыма к России, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что акцию организовала Ассоциация НПО крымских татар. В ней приняли участие десятки этнических татар, проживающих в различных регионах Турции.

По словам руководителя ассоциации Тунджера Калкана, Крым и крымские татары никогда не смирятся с оккупацией, а акции протеста против присоединения полуострова к России будут продолжены.

Участники акции возложили к зданию российской посольства черный венок в знак протеста против политики России в отношении Украины.