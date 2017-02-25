У граждан стран Евразийского экономического союза(ЕАЭС) должно быть второе общее гражданство.

Такое мнение в беседе с журналистами высказал проармянский депутат Госдумы России Константин Затулин.

«Я всегда считал, что для жителей Союзного государства должно быть второе гражданство. А сейчас, может быть, имеет смысл говорить о втором гражданстве для жителей Евразийского экономического союза. Так же, как есть гражданство Евросоюза», – заявил депутат.

По мнению Константина Затулина, реализации этой идеи препятствуют не только внутренние споры, но и позиция государств–членов ЕАЭС. «Если одни, вроде Армении, к этому, в общем–то, склонны, то другие, например Белоруссия и Казахстан, этого не хотят»,- сказал Константин Затулин.

В свою очередь российский политический обозреватель Вадим Дубнов считает, что власти Армении согласятся с любым предложением Москвы, но проблема в том, что это – мертворожденная идея. А Затулин – один из тех российский деятелей, посредством которого можно апробировать любую идею.

«В этом контексте есть две плоскости. Одна плоскость касается исключительно личности Затулина. Просто есть люди, на которых можно апробировать какие-то идеи. Затулин принадлежит к их числу. Авторитету эксперта по евразийской, постсоветской интеграции Затулина по сути ничего не грозит, следовательно, он может говорить достаточно свободно, непринужденно и сочинять на любую сумасбродную тему. Возможно, в этом направлении есть какие-то проработки, и Затулину доверено затронуть этот вопрос», — считает Дубнов.