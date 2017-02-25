Дональд Трамп заявил, что за первый месяц его пребывания в должности президента государственный долг США уменьшился на 12 миллиардов долларов, однако СМИ никак не отреагировали на этот успех.

Как передает РИА Новости, об этом Трамп написал в своем Twitter.

«СМИ не сообщили, что госдолг в мой первый месяц сократился на 12 миллиардов долларов, тогда как в первый месяц правления Обамы он вырос на 200 миллиардов», — написал Трамп.

Президент США также отметил рост индекса Dow Jones на бирже США. По его мнению, благодаря этому можно оптимистично оценить будущее бизнеса и рассчитывать на уменьшение безработицы в стране.

В ходе предвыборной кампании увеличение числа рабочих мест было одним из основных пунктов программы Трампа. В феврале 2017 года министерство труда США опубликовало отчет, согласно которому в стране появилось 227 тысяч новых рабочих мест.