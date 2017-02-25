Сегодня, 25 февраля, по адресу ул. Льва Толстого, 191 состоялось открытие специализированного книжного магазина под названием «Юридическая литература». В этом магазине можно найти литературу, относящуюся к любой сфере права. Юристы, преподаватели юридического факультета, аспиранты, студенты, работники правоохранительных органов, теоретики, а также массовые читатели смогут приобрести в этом магазине самую новую юридическую литературу как на азербайджанском, так и на других языках.

Этот магазин – первый в своем роде в Баку. Инициатором идеи, а также владельцем этого магазина является доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов.

В открытии магазина принимали участие известные юристы, интеллигенция из Азербайджана и других стран, а также представители СМИ.

Бывший ректор Бакинского государственного университета, доктор юридических наук, профессор Фирудин Самандаров поприветствовал гостей и рассказал им о пользе этого проекта.

Затем гости ознакомились с имеющейся в магазине литературой. Пришедшие на мероприятие профессора и люди науки подарили магазину свои книги.

Затем своими мыслями по поводу этого магазина поделились доктор юридических наук, профессор Мирага Джафаргулиев, заведующий отделом Института философии Национальной академии наук Азербайджана, профессор Сакит Гусейнов, а также доктор юридических наук, профессор Фируза Аббасова.

Затем инициатор открытия магазина, профессор Ильхам Рагимов сказал, что целью открытия им этого магазина являлось вовсе не получение финансовой выгоды:

«Это первый книжный магазин в Азербайджане, где собрана чисто юридическая литература. Даже в Москве нет такого книжного магазина с литературой по юриспруденции. Я давно подумывал над открытием в Азербайджане подобного книжного магазина. Я открыл его не для получения финансовой прибыли. Нашей основной целью является юридическое просвещение и помощь студентам, обучающимся на юридическом факультете. Возможно, какой-то студент захочет купить книгу, но у него будут финансовые проблемы. Я поручил, чтобы если обучающийся на юридическом факультете студент принесет справку, что он является отличником, ему предоставили книгу бесплатно, или с 50%-ной скидкой. Льготы предусмотрены и для известных людей науки Азербайджана. Здесь имеется литература, относящаяся к любой сфере права. Мы привозим самую новую литературу по юриспруденции со всех городов мира. Если в нашем магазине не окажется нужной студенту или занимающемуся наукой человеку книги, то мы ее закажем и привезем. У нас в магазине есть такие древние книги, которые не возможно найти даже в России. Мы будем привозить книги по юриспруденции не только на русском и азербайджанском языках, но и на английском».

Отметим также, что в открытии магазина принимал участие депутат Государственной думы России от Республики Дагестан Заур Аскендеров.