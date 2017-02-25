Станция Бакинского метрополитена «Шах Исмаил Хатаи» завтра в первой половине дня не будет обслуживать пассажиров, сказал Trend в субботу глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По словам главы пресс-службы, вход на станцию будет закрыт до 12:00, и в этот период поезда со станции «Джафар Джаббарлы» не будут ходить на станцию «Шах Исмаил Хатаи».

Пашаев отметил, что, хотя с 12:00 вход на станцию «Шах Исмаил Хатаи» откроется, поезда со станции «Джафар Джаббарлы» на станцию «Шах Исмаил Хатаи» не будут ходить до 15:00. После 15:00 обе станции продолжат работу в нормальном режиме.