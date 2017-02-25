«Эти провокации — традиционная, старая тактика армян».

Об этом АПА сказал председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, комментируя ситуацию на фронте.

Он отметил, что целью армянского правительства является обострение ситуации, рассчитанное на получение каких-то дивидендов как внутри страны, так и на мировой арене : «Все знают какова ситуация в Армении накануне выборов. «Государственная система» потерпела крах. Режим Саркисяна хочет отвести внимание от внутренних проблем, и провокациями на фронте пытается сплотить народ вокруг правительства».

Депутат отметил, что на днях марионеточный режим «НКР» провел т.н. «референдум»: «Эта их попытка полностью потерпела фиаско. Благодаря действиям Азербайджана референдум был отвергнут, не признан мировым сообществом. Чтобы как-то завуалировать этот позор, они стараются обострять ситуацию на фронте».

С.Сеидов также связал провокацию армян с успешным участием президента Азербайджана в Мюнхенской Конференции Безопасности: «Будь то в той конференции, или в заявлениях международным СМИ, президент Азербайджана постоянно полностью разоблачает военную хунту, стоявшую во главе Армении. Сегодня весь мир полностью информирован о проводимой Арменией захватнической политике».

«Информационная провокация, шантаж, осуществляемые в настоящее время Арменией, ложные сообщения о том, что якобы азербайджанская армия перешла в наступление – являются очередной провокацией армян. Это очередная попытка ввести мировое сообщество в заблуждение. Причина тому – бессилие Армении. Совершают провокацию, а затем пытаются создать шумиху. Это единственная надежда Армении. Уверен, что международные структуры уже осведомлены об этой политике Армении».