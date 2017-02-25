Турции удастся положить конец деятельности террористов и путчистов благодаря обновлению конституции.

Как передает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Бинали Йылдырым на церемонии официального старта агиткампании правящей Партии справедливости и развития (ПСР) перед референдумом о поправках.

«Для нашей страны эти изменения имеют историческое значение. Укрепится власть, останутся в прошлом перевороты, лоббирование. Благодаря поправкам уменьшится бюрократия, а новая (президентская) система уничтожит терроризм, путчистов. Поправки перерезают питающие террор артерии, что бы террористы ни делали, они исчезнут», — сказал премьер, являющийся также главой ПСР. По его словам, новая система власти «поможет избежать политических кризисов и повысит культуру компромисса в Турции».

Йылдырым рассказал собравшимся на мероприятии 40 тысячам членам партии о сути 18 вынесенных на референдум поправок и отметил, что следующие президентские и парламентские выборы пройдут по плану в 2019 году. «Если поправки будут одобрены на голосовании, то Тайип Эрдоган станет президентом уже в условиях новой системы власти. Две поправки вступят в силу сразу, они касаются сохранения партийной принадлежности главы государства и изменения структуры Высшего совета судей и прокуроров. Чтобы подготовиться к остальным изменениям, у нас еще есть время», — сказал он.

Сам референдум пройдет 16 апреля.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, вводится президентская форма правления, и полномочия главы государства значительно расширяются, он становится также главой правительства. Пост премьер-министра будет упразднен. Президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Он сможет издавать указы, которые будут вступать в силу без одобрения парламента, хотя эти указы охватывают только часть положений конституции и не должны конфликтовать со сферой законодательных полномочий парламента.

Однако и парламент получает внушительные полномочия по контролю над работой президента и правительства, включая инициирование парламентских расследований в отношении главы государства. Кроме того, большинство указов президента должны будут впоследствии пройти процедуру одобрения в парламенте, или их действие прекратится.