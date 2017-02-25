Крупнейшая бойцовская организация России Fight Nights Global уведомила 23-летнего мастера смешанных единоборств Вартана Асатряна о расторжении контракта.

Как передает Лайф, причиной увольнения Асатряна стало нарушение этических норм в виде использования экипировки с символикой политического содержания. В контракте бойца с Fight Nights Global имелся соответствующий пункт. При этом Асатрян совершил повторное нарушение, несмотря на предупреждение, полученное в октябре 2016 года.

Тогда во время боя армянин, выступающий за Россию, использовал шорты с изображением флага Нагорного Карабаха. Теперь после победы над азербайджанцем Эльнаром Ибрагимовым Асатрян поднял над головой флаг непризнанной республики, подчеркнув, что будет это делать в любой точке мира.

После разрыва контракта Асатрян потерял место в финале, завоёванное благодаря победе над Ибрагимовым в Химках.