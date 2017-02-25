Кампания «Справедливость к Ходжалы» превратится в кампанию «Возвращение в Ходжалы».

Как передает Тренд, об этом сказал в субботу вице-премьер, заместитель председателя и исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном 25-ой годовщине Ходжалинского геноцида, прошедшем в Хатаинской районной организации партии.

«Я верю, что осуществится большое возвращение на временно утерянные земли. Мы способны решить эту проблему за счет силы нашей армии и нашей воли. С каждым прошедшим днем мы становимся свидетелями еще большего возрастания этой силы. Рано или поздно справедливость будет восстановлена», — сказал Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что мир до сих пор не дал должную оценку геноциду в Ходжалы, совершенным армянами зверствам.

«Человечество не видело более отвратительного поведения. Геноцид в Ходжалы показал, что армяне способны убивать детей. Им присущи особенности, не свойственные даже для хищных животных. Армения должна обязательно ответить за совершенные злодеяния», — сказал вице-премьер.

Вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова сказала, что, несмотря на то, что с трагедии прошло 25 лет, это событие не забыто.

«Чувство скорби, которое мы сегодня испытываем, порождено чувством ответственности нашего народа. Отдельные страны, 23 штата США уже признали Ходжалинский геноцид. Партия «Ени Азербайджан» продолжает прилагать усилия, чтобы геноцид в Ходжалы был признан во всем мире», — сказала Мурадова.

Отметив, что накануне в Милли Меджлисе было принято решение в связи с 25-ой годовщиной Ходжалинского геноцида, вице-спикер сказала, что мир не смог тогда объединить свои силы против этих угроз, не может и сегодня.

«Азербайджан, продолжая политику, осуществляемую до сегодняшнего дня, освободит свои земли от оккупации. Мы должны поддерживать эту политику», — сказала вице-спикер.