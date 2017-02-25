«В настоящее время ситуация в Армении тяжелая. Правительство Армении осуществляет провокации на линии фронта для того, чтобы скрыть внутреннее противостояние в стране».

Об этом АПА сказал военный эксперт Узеир Джафаров, комментируя проведенную армянами провокацию на фронте.

Он отметил, что ситуация в Армении хуже, чем мы думаем: «Даже считавшийся самым близким соратником Сержа Саркисяна Сейран Оганян заявил о том, что не только он, но и народ недовольны руководством Сержа Саркисяна. Известно, что Серж Саркисян и Сейран Оганян относятся к карабахскому клану, они пришли к власти непосредственно из-за того, что оккупировали Нагорный Карабах. Если они не идут на уступки друг другу в преддверии апрельских парламентских выборов, значит осознают, что как только потеряют власть, армянский народ потребует у них объяснений за все произошедшее. Поэтому чтобы отвлечь внимание от внутренних противостояний, они пытаются обострить ситуацию на фронте».

У.Джафаров сказал, что армяне в последнее время также используют артиллерийские снаряды: «Враг в последнее время концентрирует большое количество тяжелой техники на передовой. Основной целью является обострение ситуации, рассеять внимание от внутренних противостояний и проведенного незаконным режимом «референдума».