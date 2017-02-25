Как раньше сообщило министерство обороны Азербайджана, в ночь с 24-го на 25-е февраля, с целью осуществления крупномасштабной провокации, подразделения вооруженных сил Армении по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных сил Азербайджана в различных направлениях, а также предприняли попытку захвата выгодных позиций в направлении Ходжевенд-Физули, сказал Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что осуществление ВС Армении крупномасштабных провокаций на линии соприкосновения войск является продолжением политической провокации в виде проведения незаконного «референдума» на оккупированных территориях Азербайджана.

Официальный представитель МИД сообщил, что Армения осуществляет политические и военные провокации с целью помешать субстантивным переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, отвлечь внимание международного сообщества от ответственности, которую несет Армения за совершение Ходжалинского геноцида, усилить утерянную социальную базу правящего режима Армении перед парламентскими выборами в стране.

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что присутствие армянских войск на оккупированных азербайджанских территориях является основной причиной возникновения напряженности. Апрельские события прошлого года в очередной раз это доказали. Международное сообщество и главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о неприемлемости существующего статус-кво и необходимости его изменения.

Для предотвращения обострения ситуации, изменения статус-кво и обеспечения устойчивого мира в регионе армянские войска, в соответствии с известными резолюциями Совбеза ООН, должны быть полностью и безоговорочно выведены с оккупированных азербайджанских территорий.

Виновником обострения ситуации на линии фронта является Армения, и вся ответственность за это ложится на военно-политическое руководство Армении.

В ночь с 24-го на 25-е февраля, с целью осуществления крупномасштабной провокации, подразделения вооруженных сил Армении по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных сил Азербайджана в различных направлениях.

По сообщению министерства обороны Азербайджана, между противником, пытавшимся захватить выгодные позиции в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, и азербайджанскими подразделениями произошли ожесточенные боевые столкновения.

«Подразделения ВС Азербайджана, находящиеся в выставленной в этом направлении засаде, мужественно отразив натиск противника, вынудили его отступить. В результате боестолкновений с нашей стороны имеются потери», — говорится в информации.

Не добившись продвижения в различных направлениях, противник в настоящее время обстреливает азербайджанские позиции из тяжелой артиллерии.