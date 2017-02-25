Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести «крупнейший митинг».

«Может, миллионам людей, проголосовавшим за то, чтобы «сделать Америку вновь великой» стоит провести свой митинг. Он будет крупнейшим из всех», — написал президент в субботу в твиттере, передает Интерфакс.

В конце января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением — Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В итоге американский лидер начал работу над обновленной версией указа.

Инициативы Трампа встретили негативную реакцию большой части американского общества.