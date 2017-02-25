Международные армейские игры, зародившиеся в России, расширяют географию, в этом году около десятка конкурсов пройдут на территории Китая, Казахстана и Азербайджана, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

«У нас в этом году ряд стран заявились с предложениями о проведении у себя Международных армейских игр, которые постепенно переходят уже в своего рода военные олимпиады. В этом году шесть конкурсов пройдут в Китае, один — в Азербайджане, и еще несколько — в Казахстане», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Матч ТВ» на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

При этом он отметил, что «в прошлом году было огромное количество стран, которые прислали своих представителей понаблюдать. «Семнадцать стран участвовало. В этом году, уверен, будет больше. Игры набирают обороты, становятся все более популярными. И, самое главное, о них стали говорить разработчики и производители оружия», — подчеркнул Шойгу.

«В новом сезоне Международных армейских игр 2017 года ожидаем участия в состязаниях «Танкового биатлона» уже более 20 команд из самых разных стран. Интерес к нему ежегодно растет и уверен, будет расти дальше», — сказал министр.

Но все-таки, отметил он, военный спорт важен своим военно-прикладным характером. «Так, в рамках подготовки к «Танковому биатлону» на этапе проведения отборочных соревнований на уровне бригад, армий и округов свое мастерство оттачивают и затем проверяют в острой конкурентной борьбе все 100 процентов танковых экипажей Вооруженных сил. Это имеет колоссальный положительный эффект для поддержания на высоком уровне боеспособности наших танковых войск», — сказал Шойгу.

Он отметил, что российское военное ведомство наряду с танковым биатлоном поддерживает и развивает около двух десятков военно-прикладных видов спорта. «В ближайших планах — расширять присутствие спортсменов на соревнованиях по командным видам спорта, проводимых под эгидой Международного совета военного спорта. Например, в поселке Терскол, где функционирует Центр горной подготовки и выживания, продолжается строительство и модернизация объектов для занятий спортом», — сказал Шойгу.

Министр также подчеркнул, что многоуровневая подготовка к играм и система отбора финалистов — сначала в ротном, потом батальонном, бригадном, дивизионном, армейском и окружном звеньях — положительно сказывается на поддержании высокой боеготовности частей и соединений.