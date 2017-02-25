Правительство Малайзии заявило, что может арестовать одного из сотрудников посольства КНДР, которого хотят допросить по делу о смерти Ким Чен Нама, если он откажется от сотрудничества с полицией, передает Интерфакс.

Ранее на этой неделе, власти Малайзии заявили, что сотрудник посольства Северной Кореи в стране 44-летний Хен Кван Сун был объявлен в розыск для допроса по поводу убийства сводного брата лидера КНДР.

По словам главы полиции штата Селангор Абдул Самах Мат дипломату будет дан «разумный» отрезок времени до того, как сама полиция не предпримет действия. «Следующим шагом станет выдача судом ордера на арест», — сказал он.

Ранее сообщалось, что полиция уверена в причастности к убийству Ким Чен Нама пятерых северных корейцев. Четверо из них покинули Малайзию в день убийства, один наряду с двумя женщинами — вьетнамкой и индонезийкой — арестован.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту малайзийской столицы Куала-Лумпура 13 февраля.