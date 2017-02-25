В субботу подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были уничтожены беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и долговременная огневая точка (ДОТ), принадлежащие вооруженным силам Армении, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой минобороны.

Согласно сообщению, 25 февраля был уничтожен ДОТ вооруженных сил Армении, из которого был открыт огонь по позициям армии Азербайджана, а также БПЛА, который пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями ВС Азербайджана в направлении села Талыш.

Отмечается, что вражеская сторона понесла потери.