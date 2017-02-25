Совет прессы Азербайджана обратился к средствам массовой информации страны в связи с обострением ситуации на фронте.

Как сообщает АПА, председатель совета Афлатун Амашов подчеркнул в обращении важность чувствительного отношения к происшествиям и процессам.

«Наши наблюдения дают основание говорить, что есть лица, называющие себя медиа-органами, которые нацелены на достижение популярности любыми путями. Они никогда не будут восприниматься как средства массовой информации», — сказал председатель.

А.Амашов сказал, что «не зависимо от позитивного или негативного контекста, вражеские силы запускают не соответствующие национальным интересам и бросающие тень на международный имидж Азербайджана новости в своих местных СМИ или информационных ресурсах близких к себе кругов, а также в социальных сетях»: «В таком случае важно, чтобы представители местных медиа были более внимательны. Во время «апрельской войны» в 2016 году, хотя и было несколько исключений, в основном мы стали свидетелями этого чувствительного отношения и внимания. Уверены что так будет и сейчас».

Председатель Совета прессы призвал медиа дожидаться заявлений Министерства обороны.