В Москве предлагают купить кота-экстрасенса за полтора миллиона рублей. Животное якобы лечит людей от онкологических заболеваний. В объявлении указано, что кот снимает порчу и видит будущее. Сам хозяин кота Антон уверен, что у него уникальное животное, передает Life.ru.

«У моей мамы диагностировали опухоль головного мозга. В этот момент кот жил с ней. И через три месяца опухоль исчезла. Я считаю, что это связано с моим котом. А продаю его, потому что хочу чтобы и другие излечились от рака», — рассказал Антон.