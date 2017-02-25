Провокации на линии фронта, совершаемые вооруженными силами Армении, в преддверии 25-летия Ходжалинского геноцида свидетельствуют о подстрекательской сущности армян, сказал в субботу вице-премьер, заместитель председателя Партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов. «Частые провокации со стороны Армении под различными предлогами — это не новость. С глубоким сожалением хочу отметить, что армяне не отказываются от привычки совершать провокации, и, Continue Reading »