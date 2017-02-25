На автотрассе Мингячевир-Халдан произошла цепная авария, есть пострадавшие.
Как сообщает АПА, ДТП проищошло сегодня утром на территории села Акшем Евлахского района. Столкнулись автомобиль «Нива» жителя Евлаха Эльдара Мустафаева, «Toyota Corolla» жителя Шеки Руфата Омарова и микроавтобус марки «Mercedes», следовавший по маршруту Баку-Мингячевир.
В результате аварии пострадали жители Шеки Омарова Сейрам Мирза гызы (1958 г.р.), Омаров Ниджат Мирга оглу (1974 г.р.), Исмаилова Гюльтекин Атакиши гызы (1958 г.р.), Омарова Ваджиха Меджид гызы (1977 г.р.), житель Евлаха Мустафаев Эльдар Юсиф оглу (1952 г.р.). Они были доставлены в центральную больницу Мингячевирского района с травмами различной степени тяжести. В результате усилий врачей удась спасти их жизни.
По факту в Евлахском РОП ведется расследование.