«Направившаяся в Иран под моим руководством делегация ознакомилась с реализацией совместного с Ираном проекта «Худаферин и Девичья башня» над рекой Араз.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на пресс-конференции по итогам визита в Иран.

По его словам, этот проект еще раз демонстрирует, что, несмотря на усилия армян, международное право и справедливость на стороне Азербайджана: «Хотя эти земли находятся под оккупацией, Азербайджан осуществляет экономическую деятельность. Оккупантская политика Армении не приносит никаких результатов, Азербайджан реализует свои суверенные права над этими территориями», — сказал министр.

Министр отметил, что при ознакомлении с процессом реализации проекта азербайджанская делегация вновь стала свидетелем армянского вандализма и зверств: «Азербайджанское село Худаферин полностью разрушено армянами. Не осталось домов, инфраструктурных объектов. Они обворовали даже железнодорожные пути, рельсы, шпалы».

Ш.Мустафаев сказал, что в настоящее время предпринимаются серьезные шаги по освобождению наших земель от оккупации. Реализация проекта «Худаферин и Девичья башня» на оккупированных территориях Азербайджана еще раз доказывает это.