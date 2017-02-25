Государственный экзаменационный центр распространил заявление в связи с распоряжением президента Азербайджана «О дополнительных мерах по регулированию организации вступительных экзаменов в высших и средних специальных учебных заведениях».

Как сообщает АПА, абитуриент может принять участие в конкурсе по нескольким направлениям: «Начиная с этого года абитуриент может принять участие на вступительном экзамене во второй раз если не останется довольным результатом первого экзамена. Во время конкурса за основу будет браться наилучший результат абитуриента. Кроме того, в прошлом году было введено новшество о том, что полученный абитуриентом русского сектора на экзамене по азербайджанскому языку зачет остается в силе на протяжении двух лет».

Отмечено, что в текущем учебном году первый вступительный экзамен для каждого абитуриента будет финансироваться из госбюджета, а второй экзамен будет оплачивать абитуриент. Это правило также относится к абитуриентам, подавшим документы в разные группы одновременно. В первом экзамене наряду с выпускниками прошлых лет смогут принять участие и ученики 11 классов».

Отметим, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, вступительные экзамены для абитуриентов, которые впервые участвуют в экзаменах в средние специальные учебные заведения или впервые участвуют в экзаменах в вузы на уровень бакалавра (основного этапа медицинского образования) будут оплачиваться государственным бюджетом.